Les Musicales en Tricastin: Du pianoforte au piano Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Les Musicales en Tricastin: Du pianoforte au piano, 20 juillet 2022, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Les Musicales en Tricastin: Du pianoforte au piano Salle Fontaine Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

2022-07-20 – 2022-07-20 Salle Fontaine Espace de la Gare

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 EUR Première partie à 19h30: présentation de l’histoire du piano depuis sa création jusqu’à ce jour par Pierre-Laurent Boucharlat.

Suivi du concert à 21h, avec au programme :

– Récital de pianoforte avec Michela SENZACQUA

– Récital de piano avec Alberto NONES Salle Fontaine Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse Salle Fontaine Espace de la Gare Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux lieuville Salle Fontaine Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Departement Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-trois-chateaux/

Les Musicales en Tricastin: Du pianoforte au piano 2022-07-20 was last modified: by Les Musicales en Tricastin: Du pianoforte au piano Saint-Paul-Trois-Châteaux 20 juillet 2022

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme