Les Musicales en Tricastin: Concert d’ouverture, 15 juillet 2022, . Les Musicales en Tricastin: Concert d’ouverture

2022-07-15 – 2022-07-15 EUR En concert d’ouverture, nous accueillons “Tallinn International Chamber Orchestra” sur “un air d’Italie”.

Une soirée tout en finesse et élégance où vous entendrez les airs de Vivaldi à Respighi, en passant par de l’opéra italien. dernière mise à jour : 2022-03-17 par

