Les Musicales en Beauvaisis Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Les Musicales en Beauvaisis Beauvais, 3 mai 2022, Beauvais. Les Musicales en Beauvaisis Beauvais

2022-05-03 – 2022-05-20

Beauvais Oise Quintette de cuivres

Jean-Charles Dupuis (trombone), Guy Souchères (cor), Pierre Marmeisse (trompette), Régis Émorine (trompette) et Rémi Lubert (tuba)

Mardi 3 mai à 20h30

Salle Robert-Gourdain à Bresles

Vendredi 6 mai à 20h30

Salle des fêtes de Juvignies Musiques anciennes

Véronique Barbot (clavecin), Anne-Lise Branquet (violoncelle), Antoine Baudoin (hautbois), Véronica Onetto (art vocal), Rosangela De Lima (flûte à bec)

Mardi 17 mai à 20h30

Église d’Haudivillers

Vendredi 20 mai à 20h30

Église du Mont-Saint-Adrien En scène !

Auditorium Rostropovitch

Mardi 10 mai à 18h30

Jeudi 12 mai à 18h30

Les “En scène !” sont des auditions d’élèves transversales entre les différentes classes, esthétiques ou disciplines Quintette de cuivres

