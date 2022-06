Les Musicales du Square 2022 – Tous les Dimanches de 11h à 12h Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

Les Musicales du Square 2022 – Tous les Dimanches de 11h à 12h Berck, 26 juin 2022, Berck. Les Musicales du Square 2022 – Tous les Dimanches de 11h à 12h 13 RUE DE L’IMPÉRATRICE

SQUARE DUFFIT Berck

2022-06-26 – 2022-08-28

13 RUE DE L’IMPÉRATRICE

SQUARE DUFFIT Berck 62600 Berck Les concerts des « Musicales du Square » sont des rendez-vous incontournables chaque Dimanche de l’été de 11h à 12h.

Ils se déroulent à l’auditorium du Square Duffit à Berck Plage. Un programme varié de groupes musicaux attire chaque année toujours plus de spectateurs

Cette année est principalement orientée sur des artistes Berckois et de la région de la Côte d’Opale source de nombreux talents. Dimanche 26 juin : Interpoles (Pop-Rock)

Dimanche 3 juillet : Duo AART (Variétés)

Dimanche 10 juillet : CHANT’UN MAX (Variétés)

Dimanche 17 juillet : KOLVIN (Pop-Rock)

Dimanche 24 juillet : Laurent GHYS (Pop/Rock Acoustique)

Dimanche 31 juillet : MANGUITO (Latin/Groove)

Dimanche 7 août : SUNSIGHT (Pop/Rock)

Dimanche 14 août : Orchestre d’Avelgem (Harmonie)

Dimanche 21 août : Marion MURSIC (Rock/Folk Acoustique)

Dimanche 28 août : Orchestre de Gonnehem (Harmonie)

