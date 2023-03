Les Musicales du Prieuré Saint-Gilles Chamalières-sur-Loire Catégories d’Évènement: Chamalières-sur-Loire

Haute-Loire

Les Musicales du Prieuré Saint-Gilles, 2 juillet 2023, Chamalières-sur-Loire . Les Musicales du Prieuré Saint-Gilles Eglise romane de Chamalières sur Loire Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

2023-07-02 17:00:00 17:00:00 – 2023-07-02 Chamalières-sur-Loire

Haute-Loire EUR Concert de Cantabile : chants a capella de 8 choristes Chamalières-sur-Loire

