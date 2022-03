Les musicales du Poët-Laval Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Le Poët-Laval

Les musicales du Poët-Laval Le Poët-Laval, 4 août 2022, Le Poët-Laval. Centre d'art Yvon Morin 55, rue du Château

2022-08-04 21:00:00 – 2022-08-04 23:00:00

Le Poët-Laval Drôme EUR Grand retour des Musicales du Poët-Laval !

Festival de musique de chambre

4 août 21h : « douce France »

Bizet, Ravel, Chausson, Saint-Saëns, Massenet

5 août 21h : « Concertons-nous »

Bach, Chopin

Nathanaël Gouin, piano et l’Ensemble Hypnos +33 9 75 73 10 50 http://lesmusicalesdupoetlaval.weebly.com/ Centre d’art Yvon Morin 55, rue du Château Le Poët-Laval

