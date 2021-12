Ménerbes Ménerbes Ménerbes, Vaucluse Les Musicales du Luberon présentent – Un Noël enchanté – Ménerbes Ménerbes Catégories d’évènement: Ménerbes

Ménerbes Vaucluse EUR Le dimanche 26 décembre à 17h00 LES MUSICALES DU LUBERON présentent le concert de Noël “UN NOËL ENCHANTÉ” à l’occasion du Petit marché de la truffe de Ménerbes.

Marielou Jacquard, mezzo-soprano

Fiona McGown, mezzo-soprano

Célia Oneto Bensaid, pianiste musicalesluberon@wanadoo.fr +33 6 85 68 65 34 http://musicalesluberon.fr/ Église Saint Lus de Ménerbes Église Saint Luc Ménerbes

