Les Musicales du Luberon et le Festival de quatuors du Luberon présentent – Concert de Printemps – La Micro-Folie d'Apt Espace les Romarins Apt

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 19:30:00

« Concert de Printemps »

Quatuor Zaïde

Luc Dedreuil, violoncelle



Mendelssohn, Capriccio op. 81 en mi mineur

Schubert, Quintette à deux violoncelles en Ut Majeur musicalesluberon@wanadoo.fr +33 6 85 68 65 34 La Micro-Folie d’Apt Espace les Romarins Apt

