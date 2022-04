LES MUSICALES DU JAUR Saint-Julien, 19 juin 2022, Saint-Julien.

LES MUSICALES DU JAUR Saint-Julien

2022-06-19 15:00:00 – 2022-06-19

Saint-Julien Hérault Saint-Julien

Mélomanes, bienvenue !

Vous aimez la musique classique. Tout l’été, l’A. M. V. J. O. ( Association musicale de la vallée du Jaur et de l’Orb ) vous propose des concerts de qualité qui vous permettent de découvrir, dans des lieux privilégiés et dans une ambiance conviviale, aussi bien de jeunes talents à l’aube de leur carrière que des musiciens confirmés.

Au coeur de ce festival vous retrouverez notamment une programmation exclusive d’orgue à travers les ” Vendredi d’Orgue ” au sein de l’église St Laurent d’Olargues, plus beau village de France.. Mais aussi plusieurs concerts de qualité mettant en valeur des lieux privilégiés comme le prieuré de St Julien

Programme de cette saison

« Concert de l’Amitié »

Ensemble vocal « Les Jeudistes »

Dunstable – Morlay – Duruflé – Bach – Monteverdi

Nouvelle preuve de fidélité de l’ensemble vocal « Les Jeudistes » : cette année encore ils nous offrent ce premier concert de la saison qui mérite si bien le nom de « Concert de l’Amitié » !

Entrée Libre – Libre Participation

CONCERTS PAYANTS – BILLETERIE AVEC TARIF RÉDUIT POUR LES ADHÉRENTS À L’ASSOCIATION

DUO TUSITALA

Delchad AHMAD, violon

Pierre BERNON, guitar

Pour la première fois au Prieuré de Saint-Julien ce violoniste hors pair en compagnie du guitariste « multi-facettes » Pierre Bernon dont chaque concert est un événement, que ce soit au sein du MAESTRIO, en duo de guitare ou en trio guitare, harmonica et contrebasse tel qu’on a pu l’entendre chez nous ces dernières années.

DUO CAM&LEO

Camille HEIM, harpe celtique, chant

Léo DANAIS, batterie, chant, hand pan

Musique du monde – Improvisations

Laissez-vous emporter par la sensibilité, le brio et la complicité de ce duo insolite, passionnant et passionné ! S’inspirant des musiques allant de la Bulgarie à la Bretagne, en passant par l’Amérique du Sud, ils se nourrissent des cultures du monde pour recréer leur univers.

QUATUOR LUCIA

Claire SALA, flûte

Thomas GAUTIER, violon

Yannick CALLIER, violoncelle

Martine FLAISSIER, harpe

Dvořák – Sarasate – Albéniz – Bizet – Rodrigo – Chostakovitch…

Après le succès de son concert en 2013 lors du 8ème Autour du Quatuor, ce quatuor de formation atypique vient nous présenter un nouveau programme varié et palpitant.

Saint-Julien

