Les musicales du dimanche Jean-Michel Veillon Eglise Saint-Maudez Lanmodez, dimanche 7 avril 2024.

Les musicales du dimanche Jean-Michel Veillon Eglise Saint-Maudez Lanmodez Côtes-d’Armor

Danseur et sonneur de bombarde depuis l’âge de treize ans, Jean-Michel découvre en 1977 la flûte traversière en bois dont les modèles anciens (courants au début du XIXe siècle) sont déjà traditionnellement utilisés par les musiciens irlandais.

De formation autodidacte, il devient vite l’un des tout premiers flûtistes à faire entendre cet instrument dans des formations bretonnes de concert ou de fest-noz. Parfaitement identifiable, son style s’apparente évidemment à la tradition du chant et des instruments à vent les plus courants en Bretagne (bombarde, biniou koz, treujenn gaol) mais on y décèle parfois quelques autres influences provenant d’une écoute fréquente des flûtes orientales (Turquie, Iran, Inde, Chine, Japon).

Le travail d’adaptation de la flûte au répertoire breton initié par Jean-Michel a fait école puisque le nombre des flûtistes bretons continue d’augmenter régulièrement, et il est désormais très courant d’entendre cet instrument au sein des formations bretonnes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:30:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Eglise Saint-Maudez Centre bourg

Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne

