Les Musicales du dimanche – Florence Pavie Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Les Musicales du dimanche – Florence Pavie Trégastel, 10 avril 2022, Trégastel. Les Musicales du dimanche – Florence Pavie Route du Bourg Eglise St Laurent Trégastel

2022-04-10 17:30:00 – 2022-04-10 Route du Bourg Eglise St Laurent

Trégastel Côtes d’Armor Trégastel Les Musicales du dimanche vous propose une fois par mois un concert dans les églises paroissiales de Trégastel, Lanmodez et Plouaret. Ce dimanche, rendez-vous à celle de Trégastel pour y écouter Florence Pavie au piano, l’artiste invité du mois d’avril. contact@bigbravospectacles.com +33 2 96 70 86 99 Les Musicales du dimanche vous propose une fois par mois un concert dans les églises paroissiales de Trégastel, Lanmodez et Plouaret. Ce dimanche, rendez-vous à celle de Trégastel pour y écouter Florence Pavie au piano, l’artiste invité du mois d’avril. Route du Bourg Eglise St Laurent Trégastel

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trégastel Autres Lieu Trégastel Adresse Route du Bourg Eglise St Laurent Ville Trégastel lieuville Route du Bourg Eglise St Laurent Trégastel Departement Côtes d'Armor

Trégastel Trégastel Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tregastel/

Les Musicales du dimanche – Florence Pavie Trégastel 2022-04-10 was last modified: by Les Musicales du dimanche – Florence Pavie Trégastel Trégastel 10 avril 2022 Côtes-d’Armor Trégastel

Trégastel Côtes d'Armor