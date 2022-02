« Les Musicales du Bocage » à la Halle à Vire Normandie Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02 Rue des Halles La Halle Michel Drucker

Vire Normandie Calvados

Le festival 2022 « Les Musicales du Bocage » est enfin de retour vous propose à Vire : Le Trio Sypniewski, violoncelle, alto et violon, qui interpréteront Mozart, Bach et Beethoven. Programme détaillé sur le site internet des musicales du Bocage. Billetterie à l'Office de Tourisme de Vire Normandie.

lesmusicalesdubocage@gmail.com +33 6 21 70 11 77 http://www.lesmusicalesdubocage.com/

