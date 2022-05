Les Musicales d’Orcival Orcival Orcival Catégories d’évènement: Orcival

Les Musicales d'Orcival Basilique d'Orcival 39 rue Alexis Piron Orcival

2022-07-24

Dimanche 24 juillet 2022 à 18h

QUATUOR HANSON



QUATUOR HANSON

Violons: Anton HANSON, Jules DUSSAP

Alto: Gabrielle LAFAIT

Violoncelle: Simon DECHAMBRE



BEETHOVEN – SCHUMANN musicales.orcival@gmail.com +33 6 12 32 74 36 http://www.musicales-orcival.eu/

