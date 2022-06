Les musicales de Vaussais : Merry go round

Les musicales de Vaussais : Merry go round, 8 juillet 2022



2022-07-08 20:30:00 – 2022-07-08 22:00:00 EUR 2 Ce trio niortais est composé de passionnés de musique américaine

des années 50 et 60 : Damien Pineau, Richard Neil Harrison et Gaël

Aguillon. Ce groupe voit le jour à l’initiative de Damien, initialement

sur un répertoire country et blues, il évolue avec le temps pour se

concentrer sur le rockabilly. Ce trio de rock’n roll passionné, vous replonge directement et sans

concession dans l’univers d’Elvis, d’Eddie Cochran ou de Chuck

Berry en perpétuant la tradition du rockabilly américain mais aussi

en s’inspirant de groupes comme les Stray Cats, JD Mc Pherson,

Reverend Horton Heat, les Delta Bombers et bien d’autres… Buvette sur place

