Les musicales de Vaussais : Chorale Gospel’ère

Les musicales de Vaussais : Chorale Gospel’ère, 22 juillet 2022, . Les musicales de Vaussais : Chorale Gospel’ère



2022-07-22 20:30:00 – 2022-07-22 22:00:00 EUR 2 Venez découvrir cette chorale composée d’une soixantaine de

choristes amateurs de tous niveaux, âgés de 18 à 75 ans , qui

mettent en commun leur énergie dans des chants qui allient

spontanéité, rythme et messages de tolérance. Le répertoire reprend des standards negro-spirituals et gospel

connus mais s’ouvre également à des morceaux plus modernes de

compositeurs américains. PROGRAMMATION EN COURS Buvette sur place

Chorale A travers chants dernière mise à jour : 2022-06-16

