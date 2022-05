Les Musicales de Semur – “Viatge”

Les Musicales de Semur – “Viatge”, 14 août 2022, . Les Musicales de Semur – “Viatge”

2022-08-14 17:00:00 – 2022-08-14 19:00:00 Musiciens passeurs de rêve et de joie de vivre, ils nous embarquent pour un tour du monde en musique, de l’Argentine à l’Irlande, de la Russie au Brésil, du Moyen-Orient au Japon, du folklore au jazz en passant par le tango (Galliano, Piazzola…) Musiciens passeurs de rêve et de joie de vivre, ils nous embarquent pour un tour du monde en musique, de l’Argentine à l’Irlande, de la Russie au Brésil, du Moyen-Orient au Japon, du folklore au jazz en passant par le tango (Galliano, Piazzola…) dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville