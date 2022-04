Les Musicales de Semur – Trio “Khella” Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Semur-en-Brionnais

Les Musicales de Semur – Trio “Khella” Semur-en-Brionnais, 4 juin 2022, Semur-en-Brionnais. Les Musicales de Semur – Trio “Khella” Place St Hugues Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais

2022-06-04 17:00:00 – 2022-06-04 19:00:00 Place St Hugues Collégiale St Hilaire

Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire Semur-en-Brionnais 0 0 EUR Ces trois musiciens passionnés de musiques traditionnelles explorent les rivages de pays maritimes aux identités fortes : Irlande, Grèce, Suède, Balkans, Turquie.

Ils font chatoyer aux oreilles des spectateurs un instrumentarium fourni aux accents chaleureux et délicats. amis.collegiale.semur@gmail.com http://www.semur-en-brionnais.fr/amis Ces trois musiciens passionnés de musiques traditionnelles explorent les rivages de pays maritimes aux identités fortes : Irlande, Grèce, Suède, Balkans, Turquie.

Ils font chatoyer aux oreilles des spectateurs un instrumentarium fourni aux accents chaleureux et délicats. Place St Hugues Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Semur-en-Brionnais Autres Lieu Semur-en-Brionnais Adresse Place St Hugues Collégiale St Hilaire Ville Semur-en-Brionnais lieuville Place St Hugues Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais Departement Saône-et-Loire

Les Musicales de Semur – Trio “Khella” Semur-en-Brionnais 2022-06-04 was last modified: by Les Musicales de Semur – Trio “Khella” Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais 4 juin 2022 Saône-et-Loire Semur-en-Brionnais

Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire