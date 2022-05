Les Musicales de Semur – “Le chœur des Hommes du Pays Charolais-Brionnais”, 18 septembre 2022, .

Les Musicales de Semur – “Le chœur des Hommes du Pays Charolais-Brionnais”

2022-09-18 17:00:00 – 2022-09-18 19:00:00

Placé sous la direction d’André Forest depuis 2014, et chantant à 4 voix des chansons populaires françaises et internationales, le Chœur des Hommes s’aventure aussi dans le Gospel et le chant liturgique. Il ne craint pas de se frotter aux standards américains ou à quelques opéras de Verdi ou de Faust.

