Les Musicales de Semur – “Gospel Spirit Group” Semur-en-Brionnais, 31 juillet 2022, Semur-en-Brionnais.

12 12 EUR Le groupe interprète les plus grands standards du Gospel : Happy day, Nobody knows, Down by the riverside, Jericho,… servis par de très beaux arrangements personnels. Tous les morceaux de Gospel ( qui signifie Evangile) font référence au Nouveau Testament.

amis.collegiale.semur@gmail.com https://www.semur-en-brionnais.fr/amis

