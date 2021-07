Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire, Semur-en-Brionnais Les Musicales de Semur – Duo « Hors des sentiers Battus » Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Semur-en-Brionnais

Les Musicales de Semur – Duo « Hors des sentiers Battus » Semur-en-Brionnais, 1 août 2021, Semur-en-Brionnais. Les Musicales de Semur – Duo « Hors des sentiers Battus » 2021-08-01 17:00:00 – 2021-08-01 19:00:00 Place St Hugues Collégiale St Hilaire

Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire Semur-en-Brionnais 12 12 EUR Musiques anciennes ou contemporaines, s’inspirant du jazz et de l’improvisation ainsi que des musiques traditionnelles d’origines diverses.

Organisé par Les Amis de la Collégiale Saint-Hilaire. amis.collegiale.semur@gmail.com http://www.semur-en-brionnais.fr/amis Musiques anciennes ou contemporaines, s’inspirant du jazz et de l’improvisation ainsi que des musiques traditionnelles d’origines diverses.

Organisé par Les Amis de la Collégiale Saint-Hilaire. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Semur-en-Brionnais Autres Lieu Semur-en-Brionnais Adresse Place St Hugues Collégiale St Hilaire Ville Semur-en-Brionnais lieuville 46.2634#4.08709