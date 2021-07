Les musicales de Saint Savournin : Concert Woodstock spirit Saint-Savournin, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Savournin.

Les musicales de Saint Savournin : Concert Woodstock spirit 2021-07-23 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-23 23:20:00 23:20:00 complexe sportif Gérard Roux D46

Saint-Savournin Bouches-du-Rhône Saint-Savournin

La richesse créative des années 60 est gravée dans les mélodies et les musiques nouvelles que ces « jeunes artistes visionnaires » ont exprimées dans leur volonté de crier au monde : la paix, le respect de la nature, l’opposition à la guerre et le réveil des consciences !!!



L’expression et l’apogée mythique de ce mouvement de la jeunesse du « babyboom », se trouvent cristallisées à tout jamais à l’occasion du concert de Woodstock en août 1969 dans la banlieue de New-York.



Ainsi, pour notre plus grand plaisir, ce concert « Woodstock Spirit » est riche en couleurs et en émotions Hippie, Mods, Flower Power, Psychédélique, Rock, Folk, d’une période musicale ô combien prolifique !



Une voix off, agrémentée de courts films sur écran, accompagne le public à cinq reprises pendant le concert, pour situer le contexte sociétal et international des univers musicaux interprétés.

Concert live des titres célèbres des années 60 et début 70 créés aux USA et en Angleterre : Bob Dylan, The Beach Boys, The Who, Jimi Hendrix, The Doors, Janis Joplin, The Beatles, The Rolling Stones, Crosby Stills Nash & Young, Pink Floyd, Led Zep …

mairie.stsavournin@wanadoo.fr +33 4 42 04 64 03 http://www.saint-savournin.com/

La richesse créative des années 60 est gravée dans les mélodies et les musiques nouvelles que ces « jeunes artistes visionnaires » ont exprimées dans leur volonté de crier au monde : la paix, le respect de la nature, l’opposition à la guerre et le réveil des consciences !!!



L’expression et l’apogée mythique de ce mouvement de la jeunesse du « babyboom », se trouvent cristallisées à tout jamais à l’occasion du concert de Woodstock en août 1969 dans la banlieue de New-York.



Ainsi, pour notre plus grand plaisir, ce concert « Woodstock Spirit » est riche en couleurs et en émotions Hippie, Mods, Flower Power, Psychédélique, Rock, Folk, d’une période musicale ô combien prolifique !



Une voix off, agrémentée de courts films sur écran, accompagne le public à cinq reprises pendant le concert, pour situer le contexte sociétal et international des univers musicaux interprétés.

dernière mise à jour : 2021-06-30 par