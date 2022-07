Les Musicales de Saint-Laurent : Concert d’Avrill, 16 juillet 2022, .

Les Musicales de Saint-Laurent : Concert d’Avrill



2022-07-16 – 2022-07-16

Les Amis de l’église Saint-Laurent, qui veille à la préservation et la mise en valeur patrimoniale de l’ancienne petite église de Deauville, reçoivent Avrill (harpe et voix) et James Treasure (contrebasse) pour un concert de chanson pop/folk, jazz/blues et musiques du monde.

Auteur compositeur atypique, Avrill modernise le monde de la harpe avec émotion et passion. D’une voix épurée ou rocailleuse, entre subtilité et puissance, elle chante des univers extrêmement variés : jazz/blues, chanson française, musiques du monde, lyrique, funk, reggae…

contact@avrill.fr +33 6 14 01 16 18 http://www.avrill.fr/

