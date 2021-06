Les musicales de Roquevaire : Concert The Blues Brothers Tribute Roquevaire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Roquevaire.

5 5 Les plus grands standards du Rhythm& Blues interprétés à la façon des BLUES BROTHERS par deux chanteurs et une chanteuse déchaînée accompagnés d’une rythmique d’acier et de cuivres déjantés !!!

Un show très visuel et dynamique qui se passe autant sur scène qu’au milieu du public !

Les 8 artistes deviennent également chanteurs, musiciens, danseurs et comédiens interprétant les rôles des héros des films : Aretha Franklin, Blue Lou Marini le saxophoniste, Alan Rubin le trompettiste, Donald Duck Dunn le bassiste etc…sans oublier les frères blues : Jake et Elwood.

Le répertoire est bien sur constitué des inoubliables « EverybodyneedsSomebody» et «Think» mais aussi des grands standards du Rhythm& Blues crées par Ray Charles, Otis Redding , Wilson Pickett , Eddie Floyd… repris dans le film «The COMMITMENTS» sans oublier un vibrant hommage à James Brown et Tina Turner !



L’accueil du public se fera à partir de 19h pour participer ensemble à une animation sur le thème des plus grandes musiques de films. Le show des Blues Brothers Tribute débutera à 20h30.

Une restauration sur place sera possible.

Un événement festif et dynamique à ne pas manquer pour une saison estivale chargée de culture, il était temps.

Concert plein air dans l’amphithéâtre du tout nouveau centre culturel « Espace Clément David » situé Boulevard Piot.

Ce spectacle familial sera l’occasion d’inaugurer le bâtiment fraichement livré en début d’année 2021.

