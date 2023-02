LES MUSICALES DE PREFAILLES À la Chapelle Préfailles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Le tout interprété par Sophie ARSENIAN et Philippe ALAIRE, deux pianistes nantais travaillant en duo depuis déjà janvier 1995.

Ces deux artistes ont participé à de nombreuses représentations incontournables telles que la Folle Journée de Nantes et bien d’autres autres concerts en France et à l’étranger.

Grace à leur passion débordante de talent, ils ont pu enregistrer 5 CDs dont 2 sont consacrés à la musique arménienne qu'ils ont découvert en 2004. Les Musicales de Préfailles, festival de musique classique et du monde, vous propose un duo « piano à 4 mains » avec au programme Clémenti, Mozart, Debussy, musique arménienne…

