Les musicales de Peypin : Concert Ilyes Music Trio 2021-07-09 – 2021-07-09 le boulodrome du Cercle Mirabeau Avenue de la République

Peypin Bouches-du-Rhône Peypin La ville de Peypin, avec le soutien de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, vous propose une belle soirée en musique avec reprises pop rock interprétées par ILYES YANGUI,

chanteur/musicien, metteur en scène, producteur ; chanteur-finaliste de la Nouvelle Star aux cotés de Julien Doré en 2007, guitariste et bassiste avec des artistes comme Céline Dion. Auteur-compositeur et metteur en scène, Ilyès Yangui vous donne rendez-vous pour une soirée live Pop-Rock !

chanteur/musicien, metteur en scène, producteur ; chanteur-finaliste de la Nouvelle Star aux cotés de Julien Doré en 2007, guitariste et bassiste avec des artistes comme Céline Dion. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Lieu Peypin Adresse le boulodrome du Cercle Mirabeau Avenue de la République Ville Peypin