[Les Musicales de Normandie] Talents Adami Classique 2022 Varengeville-sur-Mer, 1 août 2022, Varengeville-sur-Mer.

[Les Musicales de Normandie] Talents Adami Classique 2022 Varengeville-sur-Mer

2022-08-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-01

Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime Varengeville-sur-Mer

Clarisse DALLES, soprano nFloriane HASLER, mezzo -soprano nThomas RICART, ténor nImanol IRAOLA, baryto Samuel BISMUT, piano nMagdalena SYPNIEWSKI, violo Johannes GRAY, violoncelle nMélanie LAURENT, harpe Chaque année depuis plus de 25 ans, l’Adami met en lumière huit jeunes artistes solistes : quatre artistes lyriques et quatre instrumentistes, grâce à son opération Talents Adami Classique. Les lauréats sont fréquemment nommés voire récompensés lors des Victoires de la Musique Classique. Véritable dispositif d’accompagnement, ce concours permet aux artistes de rencontrer des professionnels et le public à travers l’organisation d’une résidence et de concerts sur différentes scènes. Pour la première fois cette année, les huit talents se produiront dans le cadre des Musicales de Normandie. L’Adami est une société de services aux artistes-interprètes : gestion des droits, défense des intérêts, aide financière aux projets et accompagnement de carrière. Billetterie en ligne sur https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

Clarisse DALLES, soprano nFloriane HASLER, mezzo -soprano nThomas RICART, ténor nImanol IRAOLA, baryto Samuel BISMUT, piano nMagdalena SYPNIEWSKI, violo Johannes GRAY, violoncelle nMélanie LAURENT, harpe Chaque année depuis plus de 25 ans, l’Adami met…

billetterie.musicalesnormandie@gmail.com +33 7 61 24 70 41 https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

Clarisse DALLES, soprano nFloriane HASLER, mezzo -soprano nThomas RICART, ténor nImanol IRAOLA, baryto Samuel BISMUT, piano nMagdalena SYPNIEWSKI, violo Johannes GRAY, violoncelle nMélanie LAURENT, harpe Chaque année depuis plus de 25 ans, l’Adami met en lumière huit jeunes artistes solistes : quatre artistes lyriques et quatre instrumentistes, grâce à son opération Talents Adami Classique. Les lauréats sont fréquemment nommés voire récompensés lors des Victoires de la Musique Classique. Véritable dispositif d’accompagnement, ce concours permet aux artistes de rencontrer des professionnels et le public à travers l’organisation d’une résidence et de concerts sur différentes scènes. Pour la première fois cette année, les huit talents se produiront dans le cadre des Musicales de Normandie. L’Adami est une société de services aux artistes-interprètes : gestion des droits, défense des intérêts, aide financière aux projets et accompagnement de carrière. Billetterie en ligne sur https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

Varengeville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-12 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie