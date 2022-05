[Les Musicales de Normandie] Lucile Boulanger, viole de gambe Hautot-sur-Mer, 31 juillet 2022, Hautot-sur-Mer.

2022-07-31 – 2022-07-31

Hautot-sur-Mer Seine-Maritime Hautot-sur-Mer

ABEL, Pièces pour viole seule du Manuscrit Drexel 5871 » nJ.S. BACH, Transcriptions pour viole de gambe par L. Boulanger La violiste française Lucile Boulanger dessine avec brio la filiation exquise entre le grand maître Jean-Sébastien Bach et son filleul et élève Carl Friedrich Abel. Improvisation, virtuosité et expressivité sont trois vertus cardinales qui furent transmises par Bach à celui qui deviendra l’ultime prodige de la viole à se manifester sur la scène européenne dans les années 1770 ». Sa viole, qui fait pleurer son auditoire, est avant tout le médium d’une intimité sensible ; celle-là même qui conduit son illustre aîné à faire résonner la viole dans les moments les plus déchirants de ses Passions. nAbel, interprète exceptionnel, virtuose de la viole, aura très certainement donné à Bach l’envie et l’occasion d’écrire pour cet instrument. Billetterie en ligne sur https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

