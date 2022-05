[Les Musicales de Normandie] Lise de la Salle, piano, 3 août 2022, .

[Les Musicales de Normandie] Lise de la Salle, piano

2022-08-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-03

ALBENIZ, Cantos de España nLISZT, Mephisto, Sonata nGINASTERA, Danzas Argentinas Pianiste précoce, Lise de la Salle révèle une sensibilité et une maturité hors pair : elle joue aujourd’hui sur les plus grandes scènes françaises et internationales. Elle nous invite ici à découvrir un programme mêlant des œuvres pour piano d’Albeniz inspirées de la musique folklorique espagnole, une des valses composées par Franz Liszt, ainsi qu’une célèbre partition de Ginastera reprenant les structures mélodiques et rythmiques de la musique populaire argentine. Une invitation poétique au voyage… Billetterie en ligne sur https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

