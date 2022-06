Les Musicales de Normandie Blosseville, 29 juillet 2022, Blosseville.

Les Musicales de Normandie

Eglise Blosseville Seine-Maritime Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

2022-07-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-29

Blosseville

Seine-Maritime

Blosseville

Pour inaugurer la 17ème édition du festival, l’ensemble Sarbacanes fera sonner des harmonies naturelles et des couleurs flamboyantes.

Entre 1760 et 1800, les grandes cours d’Europe ont à leur disposition de petits ensembles à vents pour accompagner les célébrations en tout genre. Surtout employée au sein de l’empire des Habsbourg, on nomme cette pratique l’Harmoniemusik.

Les jeunes et talentueux musiciens de l’ensemble Sarbacanes vous proposent de replonger dans l’atmosphère de ces grandes fêtes autour d’un programme mettant à l’honneur la musique pour vents sur instruments d’époque.

Neven LESAGE et Gabriel PIDOUX, hautbois, Alejandro PÉREZ MARIN et Lucile TESSIER, basson, Félix ROTH et Gabriel DAMBRICOURT, cor

Au programme :

HAYDN, Divertimento en ré majeur Hob.deest

HAYDN, Divertimento en sol majeur Hob.deest

MOZART, Duos pour 2 cors, Divertimento K.270

SALIERI, Trio pour 2 hautbois et basson en Do majeur

TARIFS Plein 10€ | Réduit & Abonné 8€

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Tickets en vente à l’office de tourisme de St Valery en Caux.

Eglise de Blosseville-sur-Mer à 20h30.

+33 7 61 24 70 41 http://www.musicales-normandie.com/

Blosseville

dernière mise à jour : 2022-06-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre