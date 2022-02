Les Musicales de Mortagne : Invitation à la danse … Autour d’un piano Tourouvre au Perche, 3 juillet 2022, Tourouvre au Perche.

2022-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-03 TOUROUVRE Eglise Saint-Aubin

Tourouvre au Perche Orne

36ème édition du festival de musique de chambre, « Les Musicales de Mortagne et du Perche »

Etsuko Hirose (piano)

Œuvres de Weber, Moszkowski, Vladigerov, Turina, Falla, Liszt et Chopin.

C’est avec l’Invitation à la Valse de Carl Maria von Weber que la merveilleuse pianiste Etsuko Hirose, universellement reconnue pour sa touchante sensibilité et sa musicalité exceptionnelle associées à une technique stupéfiante, nous embarque dans un voyage à travers le monde des danses allant de la Pologne à l’Espagne en passant par la Bulgarie, l’Allemagne et la Hongrie. La seconde partie est consacrée exclusivement à cette danse pleine de noblesse qui a été sublimée par Chopin : la polonaise.

