Mortagne-au-Perche, Orne Les musicales de Mortagne et du Perche – Vienne et la musique, une longue histoire d'amour

Orne

Les musicales de Mortagne et du Perche – Vienne et la musique, une longue histoire d'amour, 26 juin 2021-26 juin 2021, Mortagne-au-Perche. Les musicales de Mortagne et du Perche – Vienne et la musique, une longue histoire d'amour 2021-06-26 – 2021-07-11

Mortagne-au-Perche Orne L’édition 2021 des Musicales de Mortagne-au-Perche aura pour thème « Vienne et la musique, une longue histoire d’amour ».

Programme : – Samedi 26 juin – 20h30 au Carré du Perche de Mortagne-au-Perche

Trio Zadig (piano, violon, violoncelle)

Œuvres de Haydn, Beethoven, Dvorak et Webern – Dimanche 27 juin – 18h – Manoir de Soisay à La Perrière

Deborah Nemtanu, violon et Romain Descharmes, piano

« Caprice viennois », œuvres de Kreisler, Dvorak, Brahms et Schubert – Samedi 3 juillet – 20h30 – Eglise Saint-Sauveur de Bellême

Quatuor Ludwig (quatuor à cordes)

Oeuvres de Haydn, Beethoven et Schubert – Dimanche 4 juillet – 18h – Eglise de Pervenchères

Justin Taylor et Le Consort (clavecin, violons, viole de gambe)

Musique à la cour des Habsbourg vers 1700 – Samedi 10 juillet – 20h30 – Eglise Saint-Aubin de Tourouvre-au-Perche

Anne Queffélec, piano

Sonates de Haydn, Mozart et Beethoven – Dimanche 11 juillet – 18h – Eglise de La Mesnière

Helen Kearns, soprano et François Dumont, piano

Œuvres de Haydn, Mozart, Schubert, Brahms, Lehar et Strauss L’édition 2021 des Musicales de Mortagne-au-Perche aura pour thème « Vienne et la musique, une longue histoire d’amour ».

Œuvres de… contact@ot-mortagneauperche.fr +33 2 33 83 34 37 https://musicalesdemortagne.fr/ L’édition 2021 des Musicales de Mortagne-au-Perche aura pour thème « Vienne et la musique, une longue histoire d’amour ».

Œuvres de… L’édition 2021 des Musicales de Mortagne-au-Perche aura pour thème « Vienne et la musique, une longue histoire d’amour ».

