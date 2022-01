Les Musicales de Mortagne et du Perche – The Curious Bards & Ilektra Platiopoulou La Mesnière La Mesnière Catégories d’évènement: La Mesnière

Orne

Les Musicales de Mortagne et du Perche – The Curious Bards & Ilektra Platiopoulou La Mesnière, 2 juillet 2022, La Mesnière. Les Musicales de Mortagne et du Perche – The Curious Bards & Ilektra Platiopoulou La Mesnière

2022-07-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-02

La Mesnière Orne La Mesnière Cette année, le festival des Musicales de Mortagne et du Perche aura pour thème « La Danse ». Troisième concert du Festival avec The Curious Bards et Ilektra Platiopoulou (mezzo-soprano). Musique traditionnelle celte. Cette année, le festival des Musicales de Mortagne et du Perche aura pour thème « La Danse ». Troisième concert du Festival avec The Curious Bards et Ilektra Platiopoulou (mezzo-soprano). Musique traditionnelle celte. contact@ot-mortagneauperche.fr +33 2 33 83 34 37 https://musicalesdemortagne.fr/ Cette année, le festival des Musicales de Mortagne et du Perche aura pour thème « La Danse ». Troisième concert du Festival avec The Curious Bards et Ilektra Platiopoulou (mezzo-soprano). Musique traditionnelle celte. La Mesnière

dernière mise à jour : 2022-01-29 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

Détails Catégories d’évènement: La Mesnière, Orne Autres Lieu La Mesnière Adresse Ville La Mesnière lieuville La Mesnière Departement Orne

La Mesnière La Mesnière Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-mesniere/

Les Musicales de Mortagne et du Perche – The Curious Bards & Ilektra Platiopoulou La Mesnière 2022-07-02 was last modified: by Les Musicales de Mortagne et du Perche – The Curious Bards & Ilektra Platiopoulou La Mesnière La Mesnière 2 juillet 2022 La Mesnière Orne

La Mesnière Orne