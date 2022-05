Les Musicales de Mortagne et du Perche – Lidija et Sanja Bizjak Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Les Musicales de Mortagne et du Perche – Lidija et Sanja Bizjak Belforêt-en-Perche, 10 juillet 2022, Belforêt-en-Perche. Les Musicales de Mortagne et du Perche – Lidija et Sanja Bizjak Manoir de Soisay La Perrière Belforêt-en-Perche

2022-07-10 18:00:00 – 2022-07-10 Manoir de Soisay La Perrière

Belforêt-en-Perche Orne “DE LA VALSE AU TANGO… AVEC DEUX PIANOS”

Lidija et Sanja Bizjak (deux pianos)

Seront jouées des oeuvres de Chabrier, Rachmaninov, Samuel Barber, Aaron Copland et Astor Piazzolla. La première partie évoquera une salle de bal romantique avec Chabrier et Rachmaninov. La deuxième partie, nous fera traverser l’Atlantique avec le duo de choc que sont les sœurs Bizjac pour découvrir les rythmes américains. “DE LA VALSE AU TANGO… AVEC DEUX PIANOS”

