Les Musicales de Mortagne et du Perche – La Danse Mortagne-au-Perche, 25 juin 2022, Mortagne-au-Perche.

Les Musicales de Mortagne et du Perche – La Danse Mortagne-au-Perche

2022-06-25 – 2022-07-10

Mortagne-au-Perche Orne

Créé en 1979 sous le nom de « Juin Musical » par un passionné, le facteur de clavecins Jacques Brault, ce festival de musique de chambre accueille depuis les meilleurs solistes et formations musicales, à Mortagne-au-Perche et dans des communes de la région, notamment Bellême, Tourouvre-au-Perche, La Mesnière et Pervenchères.

Devenu « Les Musicales de Mortagne et du Perche », le festival a lieu sur trois week-ends, fin juin et début juillet et sa 36ème édition se tiendra du 25 juin au 10 juillet 2022.

La vocation des Musicales de Mortagne et du Perche demeure inchangée : réenchanter des vestiges du patrimoine local et rural (manoirs de charme, églises, chapelles et villages pittoresques) en six rencontres musicales d’exception aux prémices de l’été.

Cette année, le festival des Musicales de Mortagne et du Perche aura pour thème « La Danse »

+33 2 33 83 34 37

Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2021-11-23 par