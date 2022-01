Les Musicales de Mortagne et du Perche – Alors on danse ? Avec 3 Marimbas ! – Trio SR9 Mortagne-au-Perche, 25 juin 2022, Mortagne-au-Perche.

Les Musicales de Mortagne et du Perche – Alors on danse ? Avec 3 Marimbas ! – Trio SR9 Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche

2022-06-25 – 2022-06-25 Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères

Mortagne-au-Perche Orne

Paul Changarnier, Nicolas Cousin et Alexandre Esperet, marimbas. Pour leur concert d’ouverture, les Musicales de Mortagne et du Perche, dont le thème cette année est

« LA DANSE », ont choisi une formation plutôt originale :

un trio de marimbas. Originaire d’Afrique du Sud-Est, le marimba est un xylophone généralement fabriqué en bois de palissandre et joué avec quatre baguettes de laine à la densité graduée. Il tient, avec ses ressources exceptionnelles d’harmonie, de timbres et de polyphonie, ainsi qu’avec la variété de ses modes de jeu, une place privilégiée dans la famille des claviers. Depuis bientôt dix ans, le Trio SR9 partage sa passion avec les publics du monde entier. Premier Prix du Conservatoire International en Trio du Luxembourg en 2012, le Trio SR9 s’est imposé dans le paysage musical avec une reconnaissance incontestable. Gigues, Bourrées, Valses, Tangos … Dans ce programme, le jeu du marimba vient révéler le caractère spirituel, artistique ou festif des musiques de danses, traversant ainsi les époques de Lully à aujourd’hui ! Le Trio SR9 propose un programme où se côtoient danses de cour et musiques folkloriques … Alors, on danse ?

