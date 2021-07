Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées, Orne Les Musicales de Mesnil Glaise Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées Catégories d’évènement: Écouché-les-Vallées

Orne

Les Musicales de Mesnil Glaise Écouché-les-Vallées, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Écouché-les-Vallées. Les Musicales de Mesnil Glaise 2021-07-03 – 2021-07-03 Mesnil Glaise – Batilly Ferme Saint Roch

Écouché-les-Vallées Orne Festival de musique : Samedi – 19h : Récital les « Rossignols amoureux »

Voyage dans l’univers du baraque galant au romantisme passionné avec Eléonore Gagey (mezzo-soprano), Anne-Sophie Petit (soprano) et Fiona Mato (piano). Dimanche – 11h30 :

Fiona Mato (piano) et Hanna Salzenstein (violoncelle) interprètent des œuvres des compositrices françaises Nadia Boulanger, Mel Bonis et Henriette Renié. Dimanche – 17h :

Elise Hiron (alto), Achile Vocat (violon) et Miquel Garcia Ramon (violoncelle) interprètent une version trio des variations de Goldberg et de Jean-Sébastien Bach. Festival de musique : Samedi – 19h : Récital les « Rossignols amoureux »

Fiona… musicalesmesnilglaise@orange.fr +33 6 85 70 03 79 Festival de musique : Samedi – 19h : Récital les « Rossignols amoureux »

