2022-08-05 – 2022-08-07

Chagny 08430

14 EUR

Pour cause de pandémie, après une interruption en 2020 et un festival réduit à trois concerts en 2021, le festival reprend cette année son format habituel.Six concerts se dérouleront du 5 au 13 août 2022 à Chagny et Louvergny.Les 5, 6 et 7 août dans l’église de Chagny et les 11, 12 et 13 août dans l’église de Louvergny.La résidence d’artistes accueillera près d une vingtaine de musiciens internationaux, qui interpréteront de grandes œuvres de musique classique et du répertoire lyrique, pour des moments privilégiés d’échanges musicaux avec les spectateurs. Le programme est librement choisi et élaboré par les artistesLe festival des Musicales de Louvergny accueille habituellement plus de 1300 spectateurs. Tarifs : 1 à 3 concerts : 16€ / concertet 14€ / concert au-delà de trois.

+33 6 31 63 95 92 http://www.musicales-louvergny.com/

