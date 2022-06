Les musicales de Louvergny Bairon et ses environs Bairon et ses environs Catégorie d’évènement: Bairon et ses environs

2022-08-11 – 2022-08-13

Eglise Bairon et ses environs 08390 Bairon et ses environs Le festival des Musicales de Louvergny revient pour une toute nouvelle édition en 2022 !Retrouvez les concerts des trois dernières dates dans la commune de Louvergny*, à quelques kilomètres de Bairon. Plus d’information sur les tarifs et le programme à venir prochainement. *Sous réserve de faisabilité, auquel cas les trois derniers concerts pourraient être déplacés sur le territoire des Crêtes Préardennaises. musicales.louvergny@gmail.com http://musicales-louvergny.com/ Eglise Bairon et ses environs

