Les Musicales de la Vallée des Saints, 24 juillet 2022, .

Les Musicales de la Vallée des Saints



2022-07-24 – 2022-07-24

assistez aux déambulations musicales entre les statues avec le groupe NEPELL (Musiques du Pays de Galles et des Pays Celtiques) ainsi que JEAN-YVES BARDOUL et son univers insolite (contes et musique).

