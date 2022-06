Les Musicales de la Route Cézanne : Concert au musée Granet

Les Musicales de la Route Cézanne : Concert au musée Granet, 28 juillet 2022, . Les Musicales de la Route Cézanne : Concert au musée Granet



2022-07-28 19:00:00 – 2022-07-28 Au programme de cette soirée :



● Franz Liszt – Années de pèlerinage, Italie (extraits)

● Félix Mendelssohn – Trio OP. 49

● Amaury Coeytaux | violon

● Guillaume Martigné | Violoncelle

