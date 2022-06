Les Musicales de la Gloriette à la Baside du Bau Reddoun Callian Callian Catégories d’évènement: 83440

Callian

Les Musicales de la Gloriette à la Baside du Bau Reddoun Callian, 18 juin 2022, Callian. Les Musicales de la Gloriette à la Baside du Bau Reddoun SAS La Bastide du Bau Reddoun 355, Chemin du Plan des Combes Callian

2022-06-18 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-18 23:00:00 23:00:00 SAS La Bastide du Bau Reddoun 355, Chemin du Plan des Combes

Callian 83440 Concert à la Bastide du Bau Reddoun: les Musicales de la Gloriette. bienvenue@bastidedubaureddoun.com +33 6 34 99 60 80 https://bastidedubaureddoun.com/ SAS La Bastide du Bau Reddoun 355, Chemin du Plan des Combes Callian

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 83440, Callian Autres Lieu Callian Adresse SAS La Bastide du Bau Reddoun 355, Chemin du Plan des Combes Ville Callian lieuville SAS La Bastide du Bau Reddoun 355, Chemin du Plan des Combes Callian Departement 83440

Callian Callian 83440 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/callian/

Les Musicales de la Gloriette à la Baside du Bau Reddoun Callian 2022-06-18 was last modified: by Les Musicales de la Gloriette à la Baside du Bau Reddoun Callian Callian 18 juin 2022 83440 Callian

Callian 83440