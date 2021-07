Les musicales de La Destrousse : PAINTOTAL & TELEPHOMME en concert La Destrousse, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, La Destrousse.

Les musicales de La Destrousse : PAINTOTAL & TELEPHOMME en concert 2021-07-24 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-24 Hôtel de Ville La Destrousse D96

La Destrousse Bouches-du-Rhône La Destrousse

1ère partie : Vibrez au rythme de la variété française et internationale des années 70 à nos jours avec « PAINTOTAL »

2ème partie : Fondé par quatre musiciens, TÉLÉPHOMME interprète les tubes du célèbre groupe Téléphone des années 80. Depuis sa création, il y a 5 ans, TÉLÉPHOMME aura fait salle comble lors de plus de 100 représentations à travers la France, la Belgique et la Suisse.

Venez revivre tous les tubes et l’énergie du groupe Téléphone 100% live avec TELEPHOMME avec en première partie le groupe de reprises PAINTOTAL.

+33 4 42 18 49 30 http://www.mairieladestrousse.com/

