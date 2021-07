La Bouilladisse La Bouilladisse Bouches-du-Rhône, La Bouilladisse Les musicales de La Bouilladisse :Spectacle Son et Lumière Celte avec la Compagnie Aragorn La Bouilladisse La Bouilladisse Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Au coeur de la scène, au milieu des instruments traditionnels celtiques, venez découvrir, le temps d'un voyage immobile le conte musical « les 5 pouvoirs du triskel »



Un spectacle éblouissant empreint de magie au grès d’une puissante musique portée par des musiciens hors pair. Le temps semble alors suspendu aux sons et aux rythmes des couleurs celtes

Le son et la lumière déchirent la nuit, les tambours se déchainent, la basse gronde les guitares, la quena, le violon, et la cornemuse hurlent de bonheur, alors que la danse elle, est en transe. Conte Musical « les 5 pouvoirs du triskel » mairilab@wanadoo.fr +33 4 42 62 97 08 http://www.ville-bouilladisse.com/ Au coeur de la scène, au milieu des instruments traditionnels celtiques, venez découvrir, le temps d’un voyage immobile le conte musical « les 5 pouvoirs du triskel »



Le son et la lumière déchirent la nuit, les tambours se déchainent, la basse gronde les guitares, la quena, le violon, et la cornemuse hurlent de bonheur, alors que la danse elle, est en transe.

