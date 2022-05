Les Musicales de Keringar

Les Musicales de Keringar, 8 juillet 2022, . Les Musicales de Keringar

2022-07-08 18:00:00 – 2022-08-27 21:00:00 Une animation musicale (biniou ou chants de marins) pour égayer vos apéritifs et dîner avec la possibilité de chanter voire de danser dans la cour de l’auberge. Une animation musicale (biniou ou chants de marins) pour égayer vos apéritifs et dîner avec la possibilité de chanter voire de danser dans la cour de l’auberge. dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville