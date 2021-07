Cuges-les-Pins Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône, Cuges-les-Pins Les musicales de Cuges-les-Pins : Concert du groupe MIKADO Cuges-les-Pins Cuges-les-Pins Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cuges-les-Pins

Les musicales de Cuges-les-Pins : Concert du groupe MIKADO Cuges-les-Pins, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cuges-les-Pins. Les musicales de Cuges-les-Pins : Concert du groupe MIKADO 2021-07-10 – 2021-07-10 Les jardins de la ville Chemin de la Ribassée

Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône Cuges-les-Pins Ambiance garantie avec le groupe de variété française et internationale Mikado qui vous accompagnera lors d’un moment de détente en famille ou entre amis.

Buvette sur place assurée par le comité des fêtes de Cuges les pins Soirée festive en musique et en plein air avec l’orchestre MIKADO. +33 4 42 73 80 11 Ambiance garantie avec le groupe de variété française et internationale Mikado qui vous accompagnera lors d’un moment de détente en famille ou entre amis.

Buvette sur place assurée par le comité des fêtes de Cuges les pins dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Cuges-les-Pins Étiquettes évènement : Autres Lieu Cuges-les-Pins Adresse Les jardins de la ville Chemin de la Ribassée Ville Cuges-les-Pins lieuville 43.27872#5.70256