Castries Hérault Castries Ne manquez pas les musicales de Castries les 2, 3 et 4 juillet 2021 !

Co-organisé par la ville de Castries et le nouveau tiers-lieu culturel installé dans la commune : la Zone. Au programme des concerts avec:

• Vendredi 2 juillet

– MINUIT 10

Jazz-progressif – Aix en Provence

– EYM TRIO

Jazz moderne – Lyon • Samedi 3 juillet

– SAMUEL COVEL

chanson – Montpellier

– NAÏMA QUARTET

Quartet jazz – Montpellier • Dimanche 4 juillet

– DALONAZ

Quartet Blues Maloya – Montpellier

– ETHIODA

