Les Musicales de Blanchardeau – Trio Zadig Église Notre-Dame-de-Soumission, 4 août 2023, Pléguien .

Les Musicales de Blanchardeau – Trio Zadig

Le Bourg Église Notre-Dame-de-Soumission Pléguien Cotes-d’Armor Église Notre-Dame-de-Soumission Le Bourg

2023-08-04 20:00:00 – 2023-08-04 22:30:00

Église Notre-Dame-de-Soumission Le Bourg

Pléguien

Cotes-d’Armor

Trio Zadig, composé de Boris Borgolotto (violon), Marc Girard Garcia (violoncelle) et Ian Barber (piano), jouera le Trio pour piano et cordes n°4 « Dumsky », op.90, B.166 de Dvorak et le Trio n°2 en mi bémol, op.100, D.929 de Schubert. Récompensé par onze prix internationaux, le Trio Zadig captive le public par sa virtuosité, son élégance et son enthousiasme irrésistible. C’est dans l’amitié que le Trio Zadig puise toute sa force et son authenticité. Boris Borgolotto et Marc Girard Garcia, véritables amis d’enfance, ont étudié ensemble au CNSM de Paris, puis à l’Université de Musique de Vienne. De retour en France, leur route croise celle de Ian Barber, pianiste américain issu de la classe d’André Watts à l’Université d’Indiana. Entre eux, le courant passe immédiatement, et ils décident d’unir leurs talents pour fonder le Trio Zadig. Le succès du Trio Zadig ne se fait pas attendre. En quelques années, il remporte de nombreuses distinctions. Résident « artiste associé » de la Chapelle Reine Elisabeth, il est aussi résident de la Fondation Singer-Polignac à Paris et de l’Académie musicale de Villecroze. Réservation sur le site des Musicales de Blanchardeau et à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet. Tarifs sur le site du festival.

+33 2 96 70 12 47

Église Notre-Dame-de-Soumission Le Bourg Pléguien

dernière mise à jour : 2023-02-22 par