Les Musicales de Blanchardeau – Trio Wanderer Lanvollon, 2 août 2022, Lanvollon.

Les Musicales de Blanchardeau – Trio Wanderer Église de Lanvollon Place du Martray Lanvollon

2022-08-02 20:00:00 – 2022-08-02 Église de Lanvollon Place du Martray

Lanvollon Côtes d’Armor

Célébré par la presse pour un jeu d’une extraordinaire sensibilité et d’une virtuosité éblouissante ainsi qu’ une complicité presque télépathique, le Trio Wanderer est devenu au fil des ans une formation incontournable de la scène musicale internationale. Ils ont choisi le voyage comme emblème, celui, intérieur, qui les lie étroitement à Schubert et au romantisme allemand et celui, ouvert et curieux, qui explore le répertoire de Haydn à la musique d’aujourd’hui.

Programme du concert à venir.

Réservation sur le site des Musicales de Blanchardeau et à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet.

Tarifs sur le site du festival.

Église de Lanvollon Place du Martray Lanvollon

