2023-08-11

Fondé en 2018 entre Berlin et Paris, le trio à cordes Arnold est un objet rare et surprenant dans le paysage musical européen. Musiciens versatiles et lauréats de prestigieux concours internationaux, Shuichi Okada (violon), Manuel Vioque-Judde (alto) et Bumjun Kim (violoncelle) se rencontrent en Suisse à la « Seiji Ozawa international Academy Switzerland », où ils reçoivent les conseils de Pamela Frank, Nobuko Imai, Sadao Harada et Seiji Ozawa. Ils sont chacun régulièrement appelés à jouer sur les plus grandes scènes tant en solistes qu’en musique de chambre : au Victoria Hall de Genève, au théâtre des Champs Elysées, à la Philharmonie de Paris, la salle Pleyel, la fondation Louis Vuitton, la Philharmonie de Berlin, la Philharmonie de Liège, au BOZAR de Bruxelles, au Schloss Elmau, au Matsumoto Harmony Hall ou encore au Tanglewood Seiji Ozawa Hall… Grandement influencé par une décennie à la prestigieuse académie internationale du chef d’orchestre japonais, le Trio Arnold se démarque par la recherche constante d’une sonorité d’une grande homogénéité d’habitude exclusivement réservée aux quatuors à cordes et d’un caractère d’ensemble d’une grande force expressive. Le premier album du Trio Arnold consacré aux trois trios à cordes opus 9 de Ludwig van Beethoven (Mirare 2021) est un succès critique récompensé d’un « diapason d’or » et d’un « Trophée Radio Classique ». Reconnu comme l’un des plus impressionnants jeunes ensembles européens, le trio a déjà été entendu sur France Musique, Radio Classique, la RTBF, BBC Radio 3 et diffusé en live sur ARTE Concert et Medici TV. Le Trio Arnold est en résidence à la fondation Singer-Polignac à Paris et à la chapelle musicale Reine Élisabeth. Lors des Musicales de Blanchardeau, le Trio Arnold interprètera le Trio à cordes D.471 en si majeur de Schubert, Divertimento en mi b majeur, K.563 de Brahms et le Trio pour violon, alto et violoncelle (1993) de Françaix. Réservation sur le site des Musicales de Blanchardeau et à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet. Tarifs sur le site du festival.

