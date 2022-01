Les Musicales de Blanchardeau – Jean-Marc Luisada Pléguien, 12 août 2022, Pléguien.

Jean-Marc Luisada étudie le piano à l’école Yehudi Menuhin de Londres puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il remporte en 1977 le 1er Prix de Piano dans la classe de Dominique Merlet et en 1978 le 1er Prix de musique de chambre dans la classe de Geneviève Joy-Dutilleux.

Il est lauréat du Concours Dino Ciani (1983) et du célèbre Concours Chopin de Varsovie (1985).

Il a reçu les conseils de grands maîtres tels que Denyse Rivière, Marcel Ciampi, Paul Badura-Skoda, Milosz Magin, Vlado Perlemuter…

Jean-Marc Luisada mène depuis de plus de 30 ans une carrière de concertiste hors du commun. Il joue dans des salles prestigieuses telles que le Théâtre des Champs Elysées à Paris, Alice Tully Hall à New York, Wigmore Hall à Londres, Satory Hall à Tokyo …, ainsi que dans des festivals renommés tels que la Roque d’Anthéron, Festival de Besançon et de Montpellier, Festival Chopin de Nohant, La Folle Journée de Nantes, mais aussi en Europe et aux Etats Unis. Il participe également à de nombreuses tournées au Japon, en Europe, au Canada.

Programme du concert :

Haydn : Variations Hob. XVII:6 en fa mineur

Schubert : Sonate « Reliquie » D 840 n° 15 en do majeur

Fauré : Trois nocturnes

Chopin : Polonaise-fantaisie en la bémol majeur, opus 61

Réservation sur le site des Musicales de Blanchardeau et à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet.

Tarifs sur le site du festival.

+33 2 96 70 12 47 http://www.lesmusicalesdeblanchardeau.org/

